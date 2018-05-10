На время чемпионата мира по футболу в Москве установят фотобудки в виде футбольного мяча. Открытый конкурс на размещение фотозон объявил столичный департамент спорта и туризма.

Установить интерактивные фотозоны планируется в Центральном, Северо-Восточном и Западном административных округах столицы. Внутри фотобудку украсят панорамой Москвы в стилистике и с символикой FIFA. Сделать памятное фото можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00 с 15 июня по 15 июля.

Власти Москвы потратят на организацию площадок 7,8 миллиона рублей. Заявки принимают по 28 мая.

Источник: сайт госзакупок