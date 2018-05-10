В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела Дицентра — растение с цветами в форме сердца. Другие названия цветка — Разбитое сердце, сердцецвет красивый или тихоокеанское кровоточащее сердце.

Цветки Разбитого сердца бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение часто впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Увидеть дицентру можно в Теневом саду, а узнать о растении подробнее предлагается на обзорных экскурсиях в выходные дни.

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) 9 Май 2018 в 5:02 PDT

Сейчас в «Аптекарском огороде» наблюдается пик цветения. В саду можно найти 100 тысяч тюльпанов и магнолий, груши, черешни, черемухи, яблони, сливы, вишни, нарциссы, гиацинты, форзиции, рододендроны и первую сирень. На днях под открытым небом распустились также редкие орхидеи и махровая сакура.

Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»