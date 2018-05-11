Главное управление МЧС по Москве предупредило об усилении ветра в пятницу, 11 мая.

Скорость северо-восточного ветра, который принесет антициклон, составит 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать и 15 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков.

Специалисты портала «Метеоновости» предупреждают также о низкой влажности воздуха, из-за которой астматики и люди, страдающие аллергией на пыльцу растений, могут чувствовать недомогание. Неблагоприятно на здоровье горожан в пятницу может сказаться и повышенное атмосферное давление.

Пешеходам при усилении ветра советуют быть осторожными, а автомобилистам рекомендуют оставлять машины в гаражах либо подальше от деревьев и рекламных щитов.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода.

Как высокое давление влияет на людей и погоду, можно прочитать здесь.

Источник: сайт мэрии Москвы