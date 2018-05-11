Роспотребнадзор в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД запустит «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Информирование о заболевании проводится в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая.

Специалисты-эпидемиологи с 14 по 20 мая расскажут о профилактике болезни, безопасном поведении, а также эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Узнать можно будет и о возможностях бесплатного анонимного тестирования.

Кроме того, в рамках акции в Центре молекулярной диагностики можно будет бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого нужно с 18 по 20 мая сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита. Акция действует во всех медицинских офисах CMD и 80-ти медучреждениях партнеров центра по всей России по промокоду #СТОПВИЧСПИД.

Подробнее об акции можно узнать здесь.

Ранее The Village уже рассказывал, почему ситуацию с распространением ВИЧ в России приравнивают к эпидемии и как становятся СПИД-диссидентами.

Источник: Роспотребнадзор