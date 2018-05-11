Возле стадионов в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, появятся цифровые двойники советского вратаря Льва Яшина.

Увидеть виртуальные копии футболиста можно будет с помощью приложения правительства Москвы Histars во время мундиаля с 14 июня по 15 июля. Для фотографии предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур футболиста.

Большего всего площадок с 3D-копией появится в Москве. 13 зон разместят возле стадионов «Спартак» и «Лужники», на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах и в крупных парках (среди них: «Зарядье», «Сокольники», парк Горького). Виртуального футболиста можно будет встретить также на улицах с городским Wi-Fi: на Цветном и Гоголевском бульварах, а также в Ильинском сквере.

Со всеми московскими площадками можно ознакомиться здесь. Приложение Histars доступно для пользователей iOS и Android.

Источник: сайт мэрии Москвы