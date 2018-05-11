Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Уголовное дело в отношении Грица расследовалось по статье о покушении на убийство. Сам Гриц частично признал вину и заявил, что не хотел убивать журналистку. По итогам экспертизы нападавшего признали невменяемым: у него диагностировали параноидную шизофрению.

Мужчине назначили лечение в стационаре специализированного типа. Адвокаты обвиняемого будут добиваться его передачи Израилю для прохождения лечения.

23 октября Борис Гриц ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы», применив против охранника газовый баллончик. Поднявшись в редакцию, он напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр, ранив ее в шею. Сам Гриц уверял, что Фельгенгауэр домогалась и «телепатически преследовала» его.

Источник: «Медиазона»