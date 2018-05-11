Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Бордо, которые планировалось выполнять с июня. Такое решение авиаперевозчик объяснил «созданием французскими авиавластями административных барьеров».

О каких именно препятствиях со стороны Франции идет речь, неизвестно. Близкий к компании источник сообщил, что сложности возникли в процессе согласования документов и разрешений.

«„Победа“ не располагает ни временем, ни желанием для преодоления административных препон, не позволяющих своевременно выполнить оформление предполетных процедур для открытия рейсов», — добавил представитель перевозчика.

Об отменах рейсов пишут и в трэвел-сообществах. Пользователей начали уведомлять о возврате средств за купленные билеты. В «Победе» уже пообещали вернуть деньги пассажирам, успевшим приобрести билеты на рейсы в Бордо. Компания оперативно скорректирует маршруты и перенаправит самолеты на другие направления.

В Минтрансе о проблемах «Победы» не знают, однако заверили, что готовы отстаивать интересы российских авиаперевозчиков.

Допуск на рейсы в Бордо «Победа» получила у Росавиации в феврале. Планировалось, что в период с 1 апреля по 27 октября авиакомпания выполнит 40 рейсов. Билеты на сайте перевозчика начали продавать в середине апреля, сейчас Бордо уже не отображается среди направлений.

Источник: «РБК»