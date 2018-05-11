Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в ходе опроса выяснил, сколько россиян боятся потерять работу.

Остаться без работы в 2018-м опасаются 21,5 % опрошенных. Два года назад аналогичный показатель равнялся 37,6 %.

Снизился вместе с тем и уровень тревоги по поводу уменьшения зарплаты. Если в 2016 году из-за этого переживало большинство россиян (53,2 %), то сейчас — только 30,7 % респондентов. Не так работников уже пугают и задержки зарплаты — 18 % против 27 % в 2016 году. Меньше волнует трудящихся также переход на неполную занятость (18,8 %) и риск ухода в неоплачиваемый отпуск (19,3 %).

Проще всего риски, связанные с работой, переживают люди с высшим профессиональным образованием, а также жители крупных городов, где существует больше возможностей для трудоустройства, добавили исследователи.

Источник: «Известия»