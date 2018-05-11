В группе «Мехмат МГУ» во «ВКонтакте» появился снимок памятки, якобы висевшей на доске объявлений механико-математического факультета. В ней указывалось, что студентам необходимо согласовывать все зарубежные поездки с руководством МГУ.

Основанием для согласования выезда учащихся за границу значится приказ ректора МГУ Виктора Садовничего № 57 от 27 ноября 2017 года. Интернет-пользователи считают, что это указывает на то, что памятка — фейк. Осенью нумерация приказов была уже четырехзначной. Так, например, другой приказ ректора МГУ от 27 ноября 2017 года, опубликованный на сайте юридического факультета МГУ, проходит под номером 1378.

Кроме того, запись в группе «Мехмат МГУ» прокомментировал замдекана факультета Михаил Попеленский. Он заявил, что приказа, на который ссылается документ, не существует.

Источник: TJ