В субботу, 12 мая, в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

По прогнозам синоптиков, завтра температура воздуха в столичном регионе достигнет плюс 24 градусов. Осадков не ожидается. Ветер — северный, северо-восточный, до 10 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится и в следующие два дня — воскресенье и понедельник, 13–14 мая.

Помимо Москвы, «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров установили на территории всего Центрального федерального округа, за исключением Костромской и Тульской областей.

Ранее The Village рассказывал о планах властей усилить меры безопасности на период чемпионата мира по футболу, чтобы избежать лесных пожаров из-за приготовления шашлыков и разведения костров.

Источник: Гидрометцентр