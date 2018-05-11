В Госдуме решили убрать из законопроекта о контрсанкциях запрет на ввоз лекарств из США и других стран, замеченных в недружественных по отношению к России действиях.

Первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников пояснил, что ко второму чтению из законопроекта уберут все упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, к которым могут применяться ответные ограничения. В документе оставят только перечень самих действий. При этом законодатели предусмотрят, чтобы меры воздействия, установленные законопроектом, не распространялись на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России или других странах.

В обновленной версии документа, которую опубликовала политолог Екатерина Шульман, также больше не упоминаются ограничения на трудоустройство иностранных специалистов, разрешение производить американскую продукцию без лицензии правообладателей и повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США. При этом появился пункт о том, что могут применяться «иные меры в соответствии с решением президента».

Кроме того, в Госдуме решили рекомендовать правительству поддержать из федерального бюджета отрасли экономики, отдельные предприятия и моногорода, на которых отразились санкции США и других стран. Этот вопрос будет решаться при утверждении бюджета на 2019 год.

В апреле депутаты Госдумы подготовили ответные меры на американские санкции. Они предлагали запретить ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран. Всероссийский союз пациентов предупредил об угрозе контрсанкций для здоровья миллионов россиян. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить американские лекарства корой дуба и боярышником, а сенатор Сергей Лисовский напомнил о свойствах аскорбинки.

The Village уже рассказывал, можно ли заменить импортные лекарства отечественными.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Интерфакс»