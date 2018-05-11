Министерство строительства составило рейтинг качества городской среды в России. В него вошли 300 населенных пунктов в 85 регионах, в том числе 15 мегаполисов.

Место Город

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Воронеж

Уфа

Новосибирск

Нижний Новгород

Красноярск

Ростов-на-Дону

Замыкают рейтинг крупнейших городов России Челябинск, Самара, Пермь, Омск и Волгоград.

При составлении рейтинга эксперты оценивали состояние жилья, уличную инфраструктуру, озелененные и прибрежные пространства, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородские пространства.

Источник: ТАСС