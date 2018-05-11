Города России с лучшими условиями для жизни
Министерство строительства составило рейтинг качества городской среды в России. В него вошли 300 населенных пунктов в 85 регионах, в том числе 15 мегаполисов.
Место
Город
Москва
Санкт-Петербург
Казань
Екатеринбург
Воронеж
Уфа
Новосибирск
Нижний Новгород
Красноярск
Ростов-на-Дону
Замыкают рейтинг крупнейших городов России Челябинск, Самара, Пермь, Омск и Волгоград.
При составлении рейтинга эксперты оценивали состояние жилья, уличную инфраструктуру, озелененные и прибрежные пространства, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородские пространства.
Источник: ТАСС
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