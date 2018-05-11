Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Через два года планируется завершить строительство участков от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

Всего на этих участках откроются восемь новых станций: «Хорошевская», «Улица Народного Ополчения», «Нижние Мневники», «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Севастопольский проспект» и «Каховская». Еще две станции Каховской линии запустят после реконструкции.

Уже в 2018 году будет готов участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Нижняя Масловка», а в следующем году достроят участок от «Авиамоторной» до «Лефортово».

26 февраля в Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на станциях «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». The Village уже рассказывал, что известно о станциях, и показывал, как они выглядят. Полностью запустить движение по БКЛ планируют в 2020–2021 годах. Протяженность ветки составит 68 километров.

Источник: агентство «Москва»