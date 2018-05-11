Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что в преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов, готовивших теракты в Москве.

По словам чиновника, несколько террористических групп, направлявшихся в столицу из Нового Уренгоя, заготовили оружие для осуществления взрывов на акции «Бессмертный полк». Для противодействия злоумышленникам сотрудники правоохранительных органов провели 17 обысков.

Сыромолотов также отметил, что только за период с 21 по 24 апреля спецслужбы ликвидировали 26 террористов.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что за первые три месяца 2018 года в России предотвратили шесть терактов.

Источник: ТАСС