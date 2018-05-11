Торговый центр «Атриум» станет полотном для всемирно известных уличных художников из России, США, Великобритании, Франции и Испании.

Уже в воскресенье, 13 мая, к работе над своими произведениями приступят художники Тристан Итон (США) и WK Interact (Франция). Они не делятся эскизами своих задумок, но все желающие смогут понаблюдать за процессом рисования у самого «Атриума».

Публикация от Tristan Eaton (@tristaneaton) 28 Дек 2017 в 4:58 PST Одна из работ Тристана Итона

Публикация от WK (@wkinteract) 4 Май 2018 в 8:17 PDT Одна из последних работ WK Interakt

Также в проекте Artrium примут участие американские художники Shepard Fairеy, Futura и Faile, британские Ben Eine и D*Face, испанец Fеlipe Pantone и российский каллиграфист Покрас Лампас. Он же выступает куратором происходящего.

Предполагается, что работа над всеми произведениями завершится к осени.

Ранее The Village рассказывал, как уличное искусство влияет на рынок недвижимости и развитие города.

Источник: организаторы проекта Artrium