«Атриум» станет полотном для всемирно известных уличных художников
Торговый центр «Атриум» станет полотном для всемирно известных уличных художников из России, США, Великобритании, Франции и Испании.
Уже в воскресенье, 13 мая, к работе над своими произведениями приступят художники Тристан Итон (США) и WK Interact (Франция). Они не делятся эскизами своих задумок, но все желающие смогут понаблюдать за процессом рисования у самого «Атриума».
Также в проекте Artrium примут участие американские художники Shepard Fairеy, Futura и Faile, британские Ben Eine и D*Face, испанец Fеlipe Pantone и российский каллиграфист Покрас Лампас. Он же выступает куратором происходящего.
Предполагается, что работа над всеми произведениями завершится к осени.
Ранее The Village рассказывал, как уличное искусство влияет на рынок недвижимости и развитие города.
Источник: организаторы проекта Artrium
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