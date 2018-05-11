Журналист Владимир Познер рассказал, почему он дважды выходил из состава Совета по правам человека при президенте России.

К глубокому моему сожалению, СПЧ не только не является самостоятельной организацией (что очевидно, раз он при президенте РФ), но он не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер Владимир Познер, журналист

Познер напомнил, что впервые покинул Совет, когда им руководила нынешняя глава Центризбиркома Элла Памфилова. По словам журналиста, в то время организация не приняла «ни одного значимого решения».

Когда Памфилову сменил «опытный, знающий и влиятельный» Михаил Федотов, Познер вновь решил войти в состав Совета. Тогда журналиста приняли не сразу, поскольку некий «влиятельный» человек, имени которого Познер до сих пор не знает, выступал против его участия в организации.

«Потом что-то такое изменилось, и меня приняли в СПЧ — чему я был искренне рад. Но после посещения нескольких заседаний радость сменилась горечью», — рассказал Познер.

Журналист выразил поддержку своему коллеге Максиму Шевченко, накануне объявившему о выходе из состава Совета. «Очевидно, Максима Шевченко постигло такое же разочарование, как в свое время постигло меня. Но он об этом заявил во весь голос, что вызывает во мне чувство искреннего уважения», — подчеркнул Познер.

Вчера, 10 мая, журналист Максим Шевченко заявил о решении покинуть Совет по правам человека, обвинив организацию в отсутствии «внятной» реакции на избиение казаками участников акции протеста 5 мая в Москве.

Источник: Владимир Познер