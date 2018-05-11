Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Борьба с антироссийскими санкциями

В Госдуме подготовили законопроект об уголовной ответственности за действия, которые способствуют антироссийским санкциям. Депутаты предлагают наказывать за предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые привели или могли привести к санкциям против России или ее жителей. Также инициатива предполагает ответственность за само соблюдение санкций.

В то же время парламентарии решили убрать из поправок о контрсанкциях запрет на ввоз лекарств, продовольствия, табака и алкоголя из США и других недружественных стран. Ко второму чтению из законопроекта уберут все упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, к которым могут применяться ответные ограничения. При этом в будущем правительство сможет само называть продукцию, которую нельзя ввозить в Россию.

Познер против СПЧ

Журналист Владимир Познер поддержал своего коллегу Максима Шевченко, накануне объявившего о выходе из президентского Совета по правам человека. Познер назвал СПЧ несамостоятельной организацией, которая «носит сугубо декоративный характер». Сам журналист дважды покидал состав Совета.

Согласование частных поездок в МГУ

В группе мехмата МГУ во «ВКонтакте» появился снимок памятки, якобы висевшей на доске объявлений факультета. В ней указывалось, что студентам необходимо согласовывать все частные поездки за границу с руководством вуза. Замдекана факультета заявил, что приказа, на который ссылается документ, не существует.

Россияне против повышения пенсионного возраста

Рекрутинговый сервис HeadHunter выяснил, что только 6 % россиян выступают за повышение пенсионного возраста в России. Треть граждан вовсе выступают за снижение планки. Они сочли оптимальным выход на пенсию в 54 года для мужчин и в 50 лет для женщин.

Новые станции метро

Заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что в 2020 году в Москве запустят десять станций Большой кольцевой линии метро. Так, через два года планируется завершить строительство участков от «Хорошевской» до станции «Нижние Мневники», от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» и от «Проспекта Вернадского» до «Каховской».

Рейтинг качества городской среды

Министерство строительства составило рейтинг качества городской среды в России. В него вошли 300 населенных пунктов в 85 регионах, в том числе 15 мегаполисов. Лидером списка стала Москва, за которой расположились Петербург и Казань.