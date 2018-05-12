Несколько сотен человек собрались на стихийный митинг у здания парламента Грузии после обысков в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery в Тбилиси.

Как пояснила грузинская полиция, рейды проводили с целью поиска наркотиков. Перед обысками правоохранительные органы в течение трех месяцев вели расследование, а спецоперация проводилась по решению суда. Ее результатом стало задержание восьми человек, включая основателя Bassiani Звиада Гелбахиани, сообщил телеканал «Рустави 2».

Против обысков выступили владельцы заведений и общественные организации. Посетители, эвакуированные из клубов, направились к зданию парламента на проспекте Руставели. Некоторые протестующие продолжили танцевать среди полицейских, оцепивших территорию.

Всего, по данным движения «Белый шум», полиция задержала больше 60 человек. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Новый политический центр — Гирчи» Зураб Джапаридзе.

К настоящему времени протесты перед парламентом практически завершились, однако жители Тбилиси запланировали новый митинг на проспекте Руставели, который начнется в 15:00. Тем временем по социальным сетям расходится лозунг «Вместе мы танцуем — вместе мы боремся».

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Источники: «РБК», «Коммерсантъ»