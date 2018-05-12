В Пенсионном фонде назвали самого старого пенсионера в России. Им стала жительница Чечни, родившаяся 1 июля 1889 года.

128 лет самому старому

человеку в России

Всего фонду известно о 37 россиянах старше 110 лет, большинство из которых проживают на Кавказе. При этом наибольшее число пенсионеров, достигших 100 лет, зарегистрировано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Башкирии.

За первые семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 0,63 года и достигла рекордных 72 с половиной лет.

Источник: RT