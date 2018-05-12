В вагонах столичной подземки запустили прямой эфир телеканала «Москва 24». По словам главного продюсера канала Алексея Вершинина, проект стал первым в мире опытом непосредственного телевещания в метро.

«Сигнал, который формирует телеканал „Москва 24“ и передает в режиме реального времени, в режиме реального времени и попадает непосредственно в метро, к пассажиру. Обычно это делается таким образом: на флешку записывается информация, на жесткий диск ее сбрасывают, и эта информация крутится», — пояснил продюсер.

Информация о событиях будет транслироваться без звука, однако ее обещают сделать понятной всем зрителям с помощью «оптимального шрифта». Впоследствии планируется предоставить пассажирам возможность синхронизировать изображение и звук через наушники гаджетов.

Фото: mos.ru

Также в метро в тестовом режиме запустили систему онлайн-информирования пассажиров. На экранах, установленных почти в 1 500 вагонах подземки, можно прочесть об изменениях в работе общественного транспорта, маршрутах пересадки и сервисах, представленных на станциях. При внештатной ситуации система подскажет алгоритм действий для каждого конкретного случая.

Сейчас на экраны выводятся адресные данные по линиям. В дальнейшем метрополитен намерен обеспечить отдельную информацию для пассажиров каждого поезда.

Источники: агентство «Москва», сайт мэрии Москвы