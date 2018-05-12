В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы обустроят городской парк, который появится на территории вокруг Черного озера.

В парке, где планируется проводить ярмарки и фестивали, разместят детские игровые площадки, кафе, беседки, пункты проката велосипедов и роликов, а также площадки для выгула и тренировки собак. Рядом обустроят спортивный парк с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой.

На берегу озера организуют песчаный пляж с беседками, лежаками, зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном длинной 25 метров. С другой стороны озера появится «Парк на холмах» с игровой поляной, смотровой площадкой на пирсе и мостиками для рыбалки. Неподалеку расположится пешеходный бульвар с гамаками, беседками и крытыми павильонами.

Изюминкой проекта в комплексе градостроительной политики назвали «Парк-Архипелаг» — цепочку искусственных островов, пересекающих водоем и связанных между собой пешеходным маршрутом. Также вокруг озера протянется веломаршрут длиной 5 километров.

Протяженность благоустроенной набережной составит 2,4 километра, общая площадь проекта — порядка 18 гектаров. Завершить работы по созданию парка планируют в 2019 году.

Источник: комплекс градостроительной политики Москвы