Москвичей пригласили принять участие в экологической акции по учету соловьев, которая пройдет с 14 мая по 30 июня.

В отчетах горожанам нужно указать дату, время и место наблюдений, название близлежащего водоема, свой маршрут следования и примерное количество обнаруженных птиц. Собранные данные занесут на интерактивную карту мест обитания соловьев. Информация поможет орнитологам подробнее изучить, какие районы города предпочитают певчие птицы.

Специалисты советуют выбирать для наблюдений вечернее время и искать соловьев возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. Узнать птиц можно по сильным чистым свистам и звукам, похожим на «ив-ив-ив».

Информацию о местонахождении певчих птиц предлагают направлять по адресу [email protected]. Также можно разместить в инстаграме видео с хештегом #Sing-solo.

Источник: сайт мэрии Москвы