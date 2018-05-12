В Подмосковье неизвестный обстрелял мусоровоз, следовавший на полигон «Ядрово» под Волоколамском. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

«На повороте в районе Матренино из лесополосы неизвестный произвел выстрел в сторону грузового автомобиля из оружия неустановленного типа», — рассказали в ведомстве. По данным «Интерфакса», водитель получил легкое ранение предплечья, его уже отпустили из больницы.

Местные жители, протестующие против свалки, сообщили, что мусоровоз обстреляли из гладкоствольного оружия, что затрудняет поиск нападавшего: информация о таких снарядах не заносится в пулегильзотеки.

обстрелянная сего дня автомашина марки МАЗ принадлежит истринской мусоровывозящей компании "Экорегионсервис". Возвращалась на базу после разгрузки на полигоне ТБО Ядрово.Стрельба велась дробью, из леса на Волоколамском шоссе, якобы возле поворота на станцию Матренино #Волоколамск pic.twitter.com/ucvd5fSVZg — профессор советолог (@chernyshev2033) 12 мая 2018 г.

Тем временем в Волоколамске прошел очередной митинг за закрытие «Ядрово». Активисты отметили радикализацию лозунгов, среди которых — «Россию добивает не Запад, а правительство непрофессионалов» и «Долой паршивого царька». По итогам митинга протестующие объявили акцию 26 мая по всему Подмосковью.

Сегодня в Волоколамске прошёл очередной митинг согласованный с властями против полигона «Ядрово» pic.twitter.com/pa8glWvZAN — Женни Шаден (@ShadenFM) 12 мая 2018 г.

В апреле житель деревни Ядрово напал с топором на подъезжавший к одноименной свалке мусоровоз. Водитель сумел уехать, после чего нападавший стал рубить кабину следующего грузовика, пока его не задержали.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: «Коммерсантъ»