В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз
В Подмосковье неизвестный обстрелял мусоровоз, следовавший на полигон «Ядрово» под Волоколамском. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.
«На повороте в районе Матренино из лесополосы неизвестный произвел выстрел в сторону грузового автомобиля из оружия неустановленного типа», — рассказали в ведомстве. По данным «Интерфакса», водитель получил легкое ранение предплечья, его уже отпустили из больницы.
Местные жители, протестующие против свалки, сообщили, что мусоровоз обстреляли из гладкоствольного оружия, что затрудняет поиск нападавшего: информация о таких снарядах не заносится в пулегильзотеки.
Тем временем в Волоколамске прошел очередной митинг за закрытие «Ядрово». Активисты отметили радикализацию лозунгов, среди которых — «Россию добивает не Запад, а правительство непрофессионалов» и «Долой паршивого царька». По итогам митинга протестующие объявили акцию 26 мая по всему Подмосковью.
В апреле житель деревни Ядрово напал с топором на подъезжавший к одноименной свалке мусоровоз. Водитель сумел уехать, после чего нападавший стал рубить кабину следующего грузовика, пока его не задержали.
Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.
Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.
Источник: «Коммерсантъ»
КомментарииПодписаться