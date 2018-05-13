Россия и Китай запустили прямое регулярное авиасообщение между Москвой и Макао.

Рейсы из аэропорта Шереметьево будет выполнять компания Royal Flight до 25 октября. Заполняемость самолетов, курсирующих между Москвой и Макао, составляет 95 %, подтверждают востребованность маршрута представители аэропорта Макао.

Раньше россияне могли отправиться в Макао только чартерными рейсами. Прямые перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга перевозчик Royal Flight запустил еще в 2016 году.

Источник: ТАСС