Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов поддержал петицию организации «Родительское всероссийское сопротивление», активисты которой потребовали запретить программы профилактики ВИЧ среди подростков, так как они, якобы, растлевают несовершеннолетних, провоцируя ранние половые связи.

По мнению протоиерея, чтобы не заболеть СПИДом, достаточно «вести целомудренную жизнь». При этом сексуальное просвещение представитель церкви объясняет политическими мотивами Запада.

Откуда все эти новации? Они идут с Запада. Там есть хоть один дружок России? Нет. И те, кто продвигает эти программы у нас, это такого рода НКО, которым присваивают „почетное“ звание „иностранный агент“. Неужели непонятно? Дмитрий смирнов, священнослужитель РПЦ

«От СПИДа погибает 800 человек в России. От туберкулеза — 100 тысяч. Ни о какой профилактике туберкулеза что-то никто не говорит. А эти „спидоносцы“ все время лезут в школы, к детям. Это именно для того и делается, вся эта пропаганда. Я помню, лет 25 назад через эти программы пропустили школьников в Ярославской области. И количество венерических заболеваний возросло в разы сразу», — добавил Смирнов к вышесказанному.

Источник: «Национальная служба новостей»