Рекрутинговая компания Hays в ходе исследования выяснила, что движет россиянами при выборе работы и по каким причинам работники покидают компании.

Самым важным фактором при выборе работы 93 % респондентов назвали размер заработной платы. Большинство респондентов также ценит выполнение руководством поставленных целей (66 %) и наличие корпоративного медицинского страхования (59 %). Меньше всего опрошенные при выборе работодателя обращают внимание на опциональные программы и подарки на праздники.

Среди нематериальных факторов участники опроса отметили возможность профессионального развития (63 %). Весомыми для работников являются также личность руководителя (60 %) и разноплановость задач (53 %). Наличие комфортного офиса со спортивной площадкой, обеденной зоной, капсулами для сна важно только для 12 % сотрудников.

Напротив, демотивирующими факторами для сотрудников становятся недостаточная (80 %) или несвоевременная (57 %) выплата зарплаты и сокращение бонусов (53 %). Негативно на работу влияют также некомпетентность руководства и недружелюбная корпоративная культура.

«Эти цифры подтверждаются кейсами: соискатели все чаще говорят, что сотрудники приходят в компанию, а уходят от руководителя. Сотрудникам важно, чтобы в них видели в первую очередь личность, а не набор навыков и обязанностей», — добавляет директор практик Hays Анна Михеева.

Источник: «РБК»