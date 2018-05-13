Посетителей ТЦ «Времена года» эвакуировали из-за пожара (обновлено)
Обновление: добавлена информация о ликвидации возгорания.
В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.
В результате инцидента всех посетителей ТЦ эвакуировали. Информация о пострадавших уточняется.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС подтвердили поступление заявки о задымлении. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
UPD (13:50): В МЧС отчитались о тушении пожара площадью 15 квадратных метров. Возгорание строительных лесов и утеплителя произошло на мансардном этаже. Данных о пострадавших нет.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.
После случившегося Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.
The Village рассказывал, как торговые центры выполняют пожарные требования и экономят на безопасности посетителей. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.
Источник: «Москва»
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