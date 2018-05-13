Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с подсети китайского холдинга Alibaba, в которую входят 8,2 тысячи IP-адресов.

При этом IP-адреса Telegram в этой подсети «полностью установлены и блокируются», добавили в регуляторе.

По данным телеграм-канала RKNSHOWTIME, число заблокированных Роскомнадзором IP-адресов действительно снизилось — с 10,891 до 10,883 миллиона адресов.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: Роскомнадзор