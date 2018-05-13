В Москве перед митингом «В защиту интернета» задержали лидера националистического движения «Черный блок» Владимира Ратникова (Комарницкого). Акция началась в 14:00 в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

По словам знакомого задержанного, полицейские подошли к активисту возле рамок металлоискателей, чтобы проверить документы, после чего забрали атрибутику — флаги «Черного блока» и задержали мужчину. Участника акции повезли в ОВД «Красносельский».

Глава комитета «Нация и Свобода» Владимир Басманов уточнил, что на шествие не пропустили также баннер «Против диктатуры! За права и свободу русского народа!».

Запрет на пронос некоторой атрибутики подтверждает и движение «Белый счетчик». По данным на 14:45, на территорию проведения мероприятия прошли 1,97 тысячи человек. Поток людей через рамки небольшой.

Ранее The Village рассказывал, как 30 апреля в Москве состоялся многотысячный митинг в поддержку Telegram. Его участники требовали отменить действие законов, ограничивающих свободу Сети, и отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Источник: «ОВД-Инфо»