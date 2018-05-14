Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне оценивают отношения между Россией и другими странами.

56 % россиян считают,

что страна находится

в международной изоляции

Показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. Для сравнения: в мае 2017 года о международной изоляции России заявляли 46 % опрошенных, а в ноябре 2015-го — 54 %.

Еще 37 % респондентов считают, что отношения России с западными странами нельзя назвать изоляцией, а 7 % затруднились с ответом.

Несмотря на рекордные значения показателя, сложившаяся обстановка беспокоит лишь 37 % опрошенных. Еще 56 % относятся к происходящему в международной политике равнодушно.

По мнению респондентов, чаще всего другие страны испытывают по отношению к России страх (25 %), тревогу (21 %) и презрение (16 %). Сами же россияне уверены, что относятся к Западу «без особых чувств». Об этом заявили 40 % опрошенных.

Источник: «Левада-центр»