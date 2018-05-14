Фонды «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Галчонок», «Вера» и другие некоммерческие организации, занимающиеся помощью больным, направили письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров.

Поводом для этого послужила работа парламентариев над законом о контрсанкциях в отношении США и других «недружественных стран». В новой редакции он позволяет правительству запретить импорт любых товаров, если для них можно найти аналоги в России или других странах, с которыми государство не находится в санкционном противостоянии. Из-за этого под запрет могут попасть незарегистрированные лекарства, необходимые пациентам клиник, а также медицинская техника и расходные материалы для хосписов.

«Сейчас в тексте не хватает конкретики, которая четко и ясно даст понять, что в запрещающем законе не может быть лекарств, медицинского оборудования, расходных материалов и вообще всего, что касается лечения больных», — пояснила суть проблемы учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

В апреле депутаты Госдумы подготовили ответные меры на американские санкции. Они предлагали запретить ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран. По давлением общественности ко второму чтению парламентарии решили убрать из законопроекта упоминания любых конкретных товаров и отраслей. Вместо этого правительству разрешат самостоятельно называть продукцию, которую нельзя ввозить в Россию.

Всероссийский союз пациентов уже предупредил власти об угрозе контрсанкций для здоровья миллионов россиян. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить американские лекарства корой дуба и боярышником, а сенатор Сергей Лисовский напомнил о целебных свойствах аскорбинки.

Ранее The Village уже рассказывал, можно ли заменить импортные лекарства отечественными и какие болезни на самом деле можно вылечить корой дуба.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Коммерсантъ»