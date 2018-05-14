Центр погоды «Фобос» предупредил, что на этой неделе в Москве установится аномальная жара с дождями и грозами.

По прогнозам синоптиков, температура в столице будет достигать плюс 27 градусов, что скорее характерно для конца июня или начала июля. Сбить жару смогут только ливни. Они начнутся уже во вторник и будут сопровождаться грозами со штормовым ветром. Гидрометцентр уточняет, что с четверга интенсивность осадков начнет снижаться. В выходные также пройдет дождь. В субботу, 19 мая, ожидается до плюс 24 градусов, а в воскресенье, 20 мая, столбики термометров вновь поднимутся до плюс 27.

По ночам температура воздуха в Москве будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.

Ранее The Village уже рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источники: «Фобос», Гидрометцентр