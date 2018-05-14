Ростуризм призвал находящихся в Индонезии россиян соблюдать меры личной предосторожности и следовать указаниям местных властей после серии терактов, произошедших за последние сутки.

В воскресенье в городе Сурабая произошли взрывы в трех церквях. По различным данным, погибли от 11 до 17 человек и еще около 40 получили ранения. В понедельник террористы также напали на полицейский участок. Взрыв унес жизни семи человек. Еще одно взрывное устройство сработало около полицейского участка в городе Сидоарджо. Информация о жертвах атаки уточняется.

В ситуационно-кризисном центре российского министерства иностранных дел заявляют, что сведений о пострадавших среди россиян не поступало.

Ранее The Village рассказывал о жизни в Индонезии.

Источник: Ростуризм