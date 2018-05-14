Москвичам могут разрешить голосовать на мэрских выборах за пределами города. С таким предложением выступил Сергей Собянин. Соответствующий законопроект уже направлен в Мосгордуму.

Избирательные участки за пределами Москвы хотят организовать, чтобы повысить явку. В этом году выборы нового мэра пройдут 9 сентября. По словам самого Собянина, это самое «дачное» воскресенье осени. Он уточнил, что уже не раз слышал жалобы на то, что в день голосования люди вынуждены либо менять планы на отдых, либо «игнорировать свой гражданский долг». «Не говоря уже о сотнях тысяч москвичей, которые до ноября постоянно живут на дачах», — добавил он.

Собянин отметил, что технически реализовать эту задумку будет «очень непросто», но пообещал обойтись «без крайностей». «Главное — чистота и прозрачность выборов», — подытожил политик.

Ранее Собянин уже представил еще одну инициативу по повышению явки на выборах мэра Москвы за счет дачников. Он предложил продлить голосование в столице на два часа — до 22:00.

Следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении принять в них участие. Из оппозиционных кандидатов о планах баллотироваться заявляли Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Также свою кандидатуру предложил Илья Варламов.

Источник: персональный сайт Сергея Собянина