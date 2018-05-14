В связи с установившейся в Москве жарой власти напомнили, что в городе работают так называемые «комнаты прохлады».

Помещения с кондиционерами и кулерами с холодной водой можно найти в центрах социального обслуживания. Их полный список представлен на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения, а также на карте портала открытых данных правительства Москвы.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе в Москве установится аномальная жара, характерная для конца июня или начала июля. Температура воздуха в столице уже в понедельник повысится до плюс 27 градусов.

Источник: «Москва»