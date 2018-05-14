Российский рэпер Витя АК опубликовал видео о московской программе реновации. В нем исполнитель упоминает основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и приходит в квартиру, чтобы оформить на нее документы от имени государства.

Публикация от @vityaak 13 Май 2018 в 5:26 PDT

Ролик появился в последнем выпуске YouTube-шоу «В первый раз» о рекламе со знаменитостями. В нем Витя АК спародировал вышедший в феврале клип «God's Plan» Дрейка.

Ранее The Village рассказывал, как создавался ролик Azino 777 с Витей АК.