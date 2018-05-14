Руководство мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области обсуждает вопрос о возможном закрытии свалки в связи с участившимися нападения на нее и ее сотрудников.

«Сами закроем полигон. Если нам не могут обеспечить безопасность, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать», — заявил один из акционеров «Ядрово» Алексей Волошин.

По его словам, в ночь на 14 мая новый участок полигона пытались поджечь. «Там разлили бензин. Прямо видно. Подожгли. Полиция приезжала, следы даже нашла. Там постоянно ходят патрули, дежурят. Когда увидели огонь — сразу подъехала техника, потушила», — рассказал он о происшествии.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.

В апреле житель деревни Ядрово напал с топором на подъезжавший к свалке мусоровоз. Водитель сумел уехать, после чего нападавший стал рубить кабину следующего грузовика, пока его не задержали. В мае один из мусоровозов обстреляли.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: «Интерфакс»