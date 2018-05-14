К осени Центробанк собирается пересмотреть стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности. Уже с 31 августа как базовые тарифы ОСАГО, так и коэффициенты к ним, изменятся.

Сейчас базовый тариф составляет от 3 431 до 4 119 рублей, а коэффициенты высчитываются в зависимости от региона, мощности двигателя автомобиля, возраста его владельца и его водительского стажа. Кроме того, существует так называемый коэффициент бонус-малус, который предусматривает снижение тарифа за безаварийную езду и, напротив, его повышение за попадание в ДТП.

Раньше изменение тарифов всегда приводило к их повышению. Участники рынка отмечают, что оптимальным решением стало бы полное освобождение ОСАГО от госрегулирования. По словам главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, в таком случае стоимость страховки для безубыточных клиентов снизилась бы вплоть до 50 %, а для убыточных, наоборот, выросла на 25–50 %.

Источник: «Ведомости»