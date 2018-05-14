Росгидромет предупредил о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания выбросов в воздухе вечером 14 мая с сохранением на следующее утро.

Предупреждение действует с 18:00 понедельника, 14 мая, до 10:00 вторника, 15 мая, в Москве и области. На это время в столице объявят первый, самый низкий, уровень опасности. В связи с этим предприятия обязуются снизить выбросы на 15 %.

По прогнозу Гидрометцентра, 14 мая воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а во вторник ожидается плюс 23–25 градусов. Жаркая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели.

Ранее синоптики прогнозировали москвичам аномальную жару с грозовыми ливнями. Также горожанам напомнили о работающих в городе «комнатах прохлады».

The Village уже рассказывал, что делать при выбросе сероводорода или свалочного газа.

Источник: «Москва»