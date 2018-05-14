Авиакомпания Brussels Airlines 14 мая и 16 мая отменила большую часть рейсов из-за забастовки пилотов.

Ожидается, что двухдневная забастовка затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров. Так, в понедельник утром компания отменила три вылета в Россию: в 09:05 и 13:45 в Санкт-Петербург и в 09:45 в Москву.

Представители перевозчика уже связались с 55 тысячами пассажиров, забронировавшими рейсы на эти дни, предложив бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.

В случае перебронирования билетов туристам советуют не ехать в аэропорт, вместо этого лучше связаться с компанией по номеру: +32 (0) 2–710–62–69 или написать в Facebook или Twitter.

The Village уже рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: Brussels Airlines