Во дворе школы № 1619 в районе Строгино открыли памятник Марине Цветаевой. Образовательное учреждение носит имя поэтессы с 1996 года.

Работу выполнил скульптор Зураб Церетели, который передал бронзовый памятник в дар музею школы. Двухметровая Цветаева запечатлена сидящей на постаменте с розой в руке. Памятник представляет собой реплику работы Церетели, установленную во Франции.

МК. В Москве стало на одну Цветаеву больше.В честь 125-летия Марины Цветаевой президент Российской академии художеств Зураб Церетели передал в дар московской гимназии №1619 памятник поэту. https://t.co/iDUDVTMytZ — АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ (@RusAcademyofArt) 14 мая 2018 г.

Публикация от Moscownews_24 (@moscownews_24) 14 Май 2018 в 7:02 PDT

Другой памятник поэтессе открыли в 2007 году в Борисоглебском переулке напротив дома, где Цветаева жила в молодости.

Источник: «Интерфакс»