Памятник Марине Цветаевой в Строгине
Во дворе школы № 1619 в районе Строгино открыли памятник Марине Цветаевой. Образовательное учреждение носит имя поэтессы с 1996 года.
Работу выполнил скульптор Зураб Церетели, который передал бронзовый памятник в дар музею школы. Двухметровая Цветаева запечатлена сидящей на постаменте с розой в руке. Памятник представляет собой реплику работы Церетели, установленную во Франции.
Другой памятник поэтессе открыли в 2007 году в Борисоглебском переулке напротив дома, где Цветаева жила в молодости.
Источник: «Интерфакс»
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