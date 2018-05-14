Кандидатом на выборах мэра Москвы от КПРФ станет бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, сообщил глава коммунистической партии Геннадий Зюганов.

По мнению Зюганова, кандидат «должен соответствовать уровню Москвы, уровню нынешних задач, сложности проблем» и быть человеком, способным предложить «альтернативную программу».

Источники, близкие к руководству КПРФ, рассказали, что изначально выдвиженцем Зюганова был Иван Мельников, однако ​затем руководство партии выбрало Кумина — спонсора партии.

«Кумин — бизнесмен и не имеет узнаваемости, но он спонсирует партию. КПРФ интересуют финансирование, а у Кумина бизнес-интересы в столице», — добавляют собеседники в партии.

В 2009 году Вадим Кумин возглавлял в Мосгордуме комиссию по науке и промышленной политике. С 2011 по 2016 год он занимал должность первого заместителя председателя комитета по финансовому рынку в Госдуме. До начала политической карьеры работал в сфере энергетики.

Следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении принять в них участие. Из оппозиционных кандидатов о планах баллотироваться заявляли Дмитрий Гудкови Илья Яшин. Также свою кандидатуру предложил Илья Варламов.

Источник: «РБК»