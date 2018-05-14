Тверской суд Москвы оштрафовал за неуважение к обществу из-за нецензурной брани Евгения Федорченко, который бил казачьей нагайкой участников митинга «Он нам не царь» 5 мая.

Федорченко признали виновным по статье 20.1 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). При этом, отмечает представитель суда, штраф в размере 1000 рублей не связан с применением нагайки.​

На суде Федорченков подтвердил, что является казаком и состоит в общественной организации.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на участников акции и избили их нагайками.

Впоследствии выяснилось, что нападавшие связаны с мэрией. По соглашению с властями они проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве. Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении казаков на участников митинга.

Источник: «РБК»