Посольство России в Лондоне заявило о немотивированных допросах и задержках россиян на границе Великобритании.

Ведомство начало получать жалобы на необоснованные действия сотрудников пограничной службы МВД Великобритании и полиции. При этом россияне, заявившие о проблемах, прибывают в страну на законных основаниях и имеют действующую британскую визу, говорится в сообщении дипмиссии.

В случае возникновения аналогичных проблем на границе российским туристам рекомендуют обращаться в посольство. Так, добавляют в ведомстве, они смогут вести анонимный учет для «предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей». Оставить заявку можно по почте: [email protected]

Из-за скандала с отравлением веществом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к случившемуся отрицает. В ответ на действия Лондона Россия также вышлет 23 дипломата. Работу в связи с этим остановят консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет.

The Village уже рассказывал истории людей, у которых возникли проблемы на границе.

Источник: Посольство России в Лондоне