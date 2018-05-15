Центр организации дорожного движения передаст обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы в частные руки.

Соответствующий конкурс объявят уже в мае. По словам замглавы ЦОДД Дмитрия Горшкова, максимальная цена пятилетнего контракта составит 17,5 миллиарда рублей — по 3,5 миллиарда рублей в год. «На конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которые наймут в рамках субподряда другие компании. На рынке сейчас нет ни одной структуры, у которой есть в штате собственные специалисты по обслуживанию всех объемов контракта сразу — светофоров, камер, систем связи и так далее», — отметил он.

В техническом задании к проекту указаны сроки устранения неисправностей. В случае поломки телекамеры, информационного табло или метеостанции на выяснение причины у подрядчика будет пять часов, на устранение проблемы — 24 часа, а на настройку оборудования — 72 часа.

Сейчас в ИТС Москвы входят 40 тысяч светофоров, 2,7 тысячи камер, 48 метеостанций, 3,7 тысячи датчиков движения транспорта, а также серверы, дорожные табло и системы связи. Пока их обслуживают специалисты ЦОДД и лишь точечно частные подрядчики.

Источник: «Коммерсантъ»