Мужчина, получивший ушибы на одном из аттракционов на ВДНХ, подал на парк иск в Останкинский суд Москвы. Он требует возместить ему 20 тысяч рублей морального ущерба за потерю сна из-за беспокойства за безопасность посетителей.

Из заявления следует, что инцидент произошел еще 18 января. Во время спуска с тюбинговой горки «Ракета» истец получил ушибы при столкновении в конце аттракциона с сотрудником горки. По его мнению, и этот работник, и тот, кто разрешил пуск, не проверив трассу, нарушили нормы безопасности. Из-за случившегося у мужчины произошел шок. Ему вызвали скорую.

Истец настаивает на выплате компенсации за «моральный вред, физические и нравственные страдания, которые выражаются в постоянном беспокойстве за безопасность людей, в потере сна и психологическом стрессе». «Никаких устных и письменных извинений он не получил. Более того, в письме от 5 февраля генеральный директор ВДНХ сообщил, что действия сотрудников аттракциона были профессиональными и соответствовали правилам и должностным инструкциям», — добавила пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

Судебное заседание назначено на 24 мая.

Представители ВДНХ факт подачи иска пока не прокомментировали.

Источник: «Москва»