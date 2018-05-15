Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Алексею Навальному компенсацию за отказ Федеральной миграционной службы выдать ему загранпаспорт.

В 2015 году ФМС отказалась выдать Навальному загранпаспорт, сославшись на то, что у него не истек условный срок по делу «Кировлеса». Из-за этого политик не смог поехать в Бонн на суд над хакером Хэллом, утверждавшим, что он взломал почту Навального. Оппозиционер получил загранпаспорт только в 2017 году, когда ему потребовалось лечение за границей после нападения.

ЕСПЧ счел, что действия ФМС нарушили положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Российские власти должны перевести Навальному компенсацию в 2 тысячи евро в течение двух месяцев.

Источник: ЕСПЧ