Национальный плодоовощной союз обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт замороженного картофеля фри. Сделать это предлагается в рамках законопроекта о санкциях против США, его сейчас рассматривают в Госдуме.

В обращении союза говорится, что на рынке замороженного картофеля фри доля импорта составляет 94 %. При этом производители заверяют, что могут самостоятельно обеспечить потребности рынка в этом продукте. Импортозамещение, по их мнению, «повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции».

Основными странами — поставщиками картофеля фри на российский рынок, по данным «РБК», сейчас являются Польша и Нидерланды. Они, как и другие страны Евросоюза, ввели санкции против России из-за присоединения Крыма.

Источник: «РБК»