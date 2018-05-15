В Москве у подъезда бизнес-центра «Аврора», где находится офис сервиса «Яндекс.Такси», бросили дымовую шашку. Об этом «Медиазоне» сообщил сотрудник компании.

По словам очевидца, в офисе «резко повалил густой едкий дым, будто пластик жгут», после чего началась эвакуация, а на место прибыли пожарные. В «Яндексе» добавляют, что пожарная сигнализация в здании не сработала.

В редакции «Кинопоиска», которая располагается в том же бизнес-центре, подтвердили информацию о неработающей сигнализации. О задымлении работники узнали из чата.

Как сообщается в телеграм-канале Varlamov News, вокруг офиса разбросаны листовки с требованием сделать комиссию от суммы заказа водителям «Яндекс.Такси» «не больше 10 %» и уволить гендиректора сервиса Тиграна Худавердяна.

Сейчас офис работает в обычном режиме. Полиция начала проверку по факту случившегося.

В конце марта водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии. До введения изменений водители отдавали посредникам около 20,5 % от суммы заказа, теперь — до 30 %. В апреле таксисты объявили сервису забастовку.

Источник: «Медиазона»