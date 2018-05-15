Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митинга. 5 мая на Тверской улице состоялась акция политика «Он нам не царь».

После вынесения решения судья перешел к рассмотрению дела о неповиновении полиции. По нему Навальному грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания не могут суммироваться.

И мы сразу же переходим к следующему заседанию - по 19.3.

Всем интересующимся - если будут новые сутки, они должны ВХОДИТЬ в 30 суток, которые дали только что (то есть максимум - 30, не 45) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 15 мая 2018 г.

Навальный: я гражданин Российской Федерации. У меня есть конституционное право проводить мероприятия. Я уведомляю об этом, и не буду терпеть бессмысленные отказы — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 15 мая 2018 г.

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Навального задержали на акции «Он нам не царь» почти сразу. На оппозиционера составили два административных протокола — о неповиновении полиции и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий. До судебного заседания его отпустили домой.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали около 1 600 человек, включая почти 160 несовершеннолетних. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.

Источник: «Медуза»